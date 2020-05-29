ليبيا.. غات وغدامس تغلقان حدودهما لمكافحة كورونا

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت مدينتا غات وغدامس الليبيتان، الجمعة، إغلاق حدودهما الإدارية، في إجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقرر عميد بلدية غات (جنوب) قوماني محمد صالح، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة 10 أيام ابتداء من الجمعة، لمكافحة كورونا.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس البلدي لغدامس (جنوب غرب)، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة أسبوعين اعتبارا من الجمعة.
واستثنت البلدية، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الحالات المرضية والمستعجلة، التي تحتاج إلى دخول المدينة.
وتأتي إجراءات غات وغدامس، بعد قرار الحكومة الليبية، الخميس، فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع في مدينة سبها (جنوب)، وإغلاق حدودها، بعد تسجيل 25 إصابة بالفيروس فيها.
وعلى صعيد متصل، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية خالد المازن، لبحث أسباب انتشار كورونا.
وطالب المجلس، اللجنة بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى انتشار الإصابات بكورونا عن طريق العائدين من الخارج، والكشف عن أوجه القصور في برنامج إعادة المواطنين، واقتراح المعالجات المناسبة.
وحتى الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في ليبيا 105، منها 5 وفيات، و41 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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