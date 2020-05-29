تونس.. تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد، اعتبارا من السبت، لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر، الجمعة، عن الرئاسة التونسية ، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وسبق أن مدد الرئيس التونسي، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ لمدة شهر.

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وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وشهدت تونس، في مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت في 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يلاقي استنكارا من منظمات حقوقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.