العراق.. مئات يطالبون الكاظمي بمحاكمة قتلة المتظاهرين

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

طالب مئات المتظاهرين المناوئين للطبقة السياسية الحاكمة في العراق، الجمعة، بمحاكمة المتورطين في مقتل مئات المحتجين على مدى الأشهر الماضية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة وسط مدينة البصرة وهم يلوحون بالأعلام العراقية، مطالبين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم المسؤولين عن قتل المئات من زملائهم للمحاكمة.

وقال الناشط في احتجاجات البصرة شعلان الجباري، في اتصال هاتفي مع مراسل الخليج 365، إن المئات من المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة لمطالبة الكاظمي الإيفاء بتعهداته.

وأضاف الجباري أن المتظاهرين يتوقعون من حكومة الكاظمي تقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم.

وأردف بالقول: "بخلاف ذلك ستشهد البلاد احتجاجات ضد الكاظمي وحكومته لغاية إسقاطها مثل الحكومة التي سبقتها".

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وقال متظاهر آخر يدعى فادي حميد، لمراسل الخليج 365: "يجب على الحكومة أن تضع حدا للسلاح المنفلت وخاصة بيد الأحزاب".

وكان متظاهر قتل وأصيب آخر برصاص حراس مقر حزب "ثار الله" المقرب من إيران في 13 مايو/أيار الجاري بمدينة البصرة.

وفي اليوم التالي، اقتحمت قوة أمنية مقر الحزب واعتقلت من فيه بأوامر من الكاظمي.

كان الكاظمي قرر في 9 مايو الجاري، أي بعد يومين من منح الثقة لحكومته، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية وخلفت 600 قتيل على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 قبل أن تتوقف منتصف مارس/ آذار جراء قيود فيروس كورونا.

واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم على نحو محدود بعد منتصف أبريل/نيسان الماضي عقب تخفيف القيود للضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.