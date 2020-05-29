كورونا.. 8 وفيات بالجزائر وإصابتان بالأردن

عمان - الجزائر / الخليج 365
- الصحة الجزائرية أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات لـ9 آلاف و134 بينها 638 وفاة و5 آلاف و422 حالة تعاف
- وزارة الصحة الأردنية أشارت إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 730 بينها 9 وفيات و507 حالات شفاء
أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصد الأردن إصابتين بالفيروس.
ففي الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 8 وفيات، و137 إصابة، و145 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و134، بينها 638 وفاة، و5 آلاف و422 متعافيا.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالتي إصابة، و10 حالات تعاف.
وأشارت الوزارة إلى أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 730، بينها 9 وفيات، و507 حالات تعاف.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 5 ملايين و963 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 364 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و628 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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