شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة ذكية وبسيطة للتخلص من الرسائل الدعائية في البريد الإلكتروني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة بسيطة للتخلص من الرسائل الدعائية المزعجة التي تصل إلى البريد الإلكتروني.

وقال “الحمادي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “غالبًا كلنا تزعجنا الرسائل الدعائية غير المهمة المرسلة على البريد الإلكتروني من المواقع التي سجلنا فيها سابقًا”.

وأضاف التقني: “لذلك هذه طريقة ذكية وسهلة جدًا لضمان عدم وصول أي رسائل مزعجة من المواقع على بريدك، تقدر تسجل بها في أي مكان وتحافظ على نظافة بريدك”، وأرفق مقطع فيديو يوضح الخطوات.