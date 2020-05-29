شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتباراً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بناءاً على موافقة خادم الحرمين الشريفين، اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد القادم ١٤٤١/١٠/٨

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