36 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد في الإمارات

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ابوظبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة عن إجرائها أكثر من 36 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ساهم تكثيف الفحوصات وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة في الكشف عن 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها "حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة". بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 33,170 حالة.

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 260 حالة. ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى "التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع".

كما أعلنت الوزارة عن 412 حالة شفاء تام جديدة ومن أعراض المرض بعد تلقي المرض الرعاية الصحية في المستشفى. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,097.



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