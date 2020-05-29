شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل عودة الحياة الطبيعية بالكويت (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الكويت خطتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وفقاً لطبيعة نشاط الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم استبعاد أي خيار في الحرب على الوباء، بما في ذلك العزل الكلي لبعض المناطق إذا اقتضت الضرورة.

وشددت حكومة الكويت على أن الإجراءات كافة التي يتم اتخاذها تخضع لتقييم يومي شامل من مختلف الجوانب، وتتغير بحسب المعطيات والتطورات وفقاً للتقارير الميدانية التي تعدها الجهات المعنية أولاً بأول.

وتشمل هذه الخطة خمس مراحل ..

المرحلة الأولى

تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.

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المرحلة الثانية

وتشمل مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتى تتضمن الإنشاءات والبناء، و المالي والمصرفي، و المجمعات التجارية من 10 صباحا الى 6 مساء ، ومحلات التجزئة، و المطاعم والمقاهي ( استلام الطلب دون الجلوس )، و الحدائق والمنتزهات العامة.





المرحلة الثالثة

خطة العودة يتم السماح بالأنشطة التالية، مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 50%)، وزیارات دور الرعاية الاجتماعية، والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، وسيارات الأجرة (السماح تراكب واحد فقط)، والمساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات).





المرحلة الرابعة

ويتم السماح فيها بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة: مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من 50%)، و المطاعم والمقاهى، النقل العام ( مع التباعد).





المرحلة الخامسة

يتم فى هذه المرحلة السماح بالتجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية ، وإعادة فتح دور السينما والمسارح والأنشطة الرياضية والملاعب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات ، كما يسمح بإعادة فتح بعض الأنشطة مثل محلات الحلاقة وصالونات التجميل، أيضا ستفتح مقار العمل فى الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من 50 % ).



