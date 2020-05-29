ذئب يتسلل إلى مرزعة مواطن ويعقر 8 رؤوس من الماعز (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق نفوق ثمانية رؤوس من الماعز في مزرعة مواطن بإحدى مناطق المملكة؛ بعد أن تسلل إليها أحد الذئاب.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه صاحب المزرعة، الماعز وهي على الأرض في المرزعة، بعد عقرها من جانب الذئب الذي تسلل ليلًا إلى الحظائر وهاجم الماشية.
وأبدى المواطن في الفيديو غضبه واستيائه بعد فقدان ثمانية ذبائح، فيما تفاعل معه مغردون ونصحوه باصطياد الذئب حتى لا يهاجم مزرعته مجددًا.
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