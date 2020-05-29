شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يعتمد خطة عودة موظفي الإمارة.. التفاصيل الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز خطة عودة موظفي الإمارة والمحافظات لأعمالهم بعد غد (الأحد).

وأكد “أمير الباحة” على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بدءا من التعقيم اليومي الشامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز، واعتماد مدخل واحد للموظفين إضافة لنقاط فحص يومي وتعقيم لجميع الموظفين بإشراف الممارسين الصحيين- وفقاً لـ”عكاظ-.

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وتضمنت الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين لضمان تطبيق آلية التباعد الاجتماعي بكل صوره وأشكاله، وتقسيم دخول الموظفين إلى ثلاث مراحل بأولوية العمل وعدم السماح بدخول أي شخص غير مصرح له، وتقيد جميع الموظفين بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا.

كما تم توفير المعقمات الطبية في جميع المكاتب، والتوعية الآنية بالشاشات الإلكترونية الموزعة داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز، وتوجيه رسائل توعوية ورقية على الموظفين، فيما يتم توثيق حضور وانصراف الموظفين عن طريق المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة. وتستقبل طلبات المراجعين واستفساراتهم عبر منصة أبشر.