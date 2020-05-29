شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إعادة فتحها.. وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدد من مساجد الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدد من المساجد والجوامع بالرياض، للوقوف على جاهزيتها قبل إعادة فتحها بعد غد الأحد، ولمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية ” واس” مقطع لجولة “آل الشيخ” بعدد من المساجد، حيث تابع وضع علامات بين المصلين للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتحدث مع عدد من مسؤولي المتابعة بالمساجد، لضمان أعلى درجات الوقاية للمصلين.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد أكد أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تفرضها وزارة الصحة فرض عين وواجبة على كل مسلم ديانة لله قبل أن يكون ذلك وطنية وعملا بالنظام، وأن المفرط والمتساهل فيها آثم وخائن للأمانة.

وأشار ” آل الشيخ” في مقابلة مع قناة ” العربية” إلى جاهزية المساجد لفتحها أمام المصلين الأحد المقبل ، مضيفاً أنه تم عمل اللازم بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد وهي مهيأة لاستقبال المصلين، إذ تعمل الوزارة على قدم وساق بإكمال ما لم يكتمل وعمل مايلزم بما يمكن المصلين ليصلوا بارتياح واستقرار نفسي.

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