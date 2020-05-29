السودان وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقا حول دعم الأسر الفقيرة

وأفادت وكالة الأنباء السودانية" سونا"، اليوم الجمعة، بأن برنامج السودان لدعم الأسر الفقيرة، أكد أن الحكومة ستقدم تحويلات نقدية شهرية مباشرة لدعم الأسر الضعيفة كجزء من الجهود، التي تبذلها لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الجارية.
وحسب مذكرة التفاهم، سيدعم برنامج الأغذية العالمي الحكومة لتطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها، بما في ذلك مركز اتصال لدعم المستفيدين من البرنامج.
من جانبه قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان حميد نورو: "المنصة التي تم تطويرها لبرنامج السودان لدعم الأسر ستتيح التوصيل الرقمي الكفؤ والخاضع للمساءلة لمجموعة واسعة من الحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأخرى لشعب السودان".
ويتوقع أن يبدأ البرنامج المتعدد الوزارات، الذي تقوده وزارة المال والتخطيط الاقتصادي في النصف الثاني من العام بتمويل من حكومة السودان والشركاء.
يذكر أنه حسب معطيات الحكومة، نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بلغت 65 في المائة، وأن وضع الأمن الغذائي من المرجح أن يزداد سوءاً مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
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