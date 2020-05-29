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ولفتت المصادر إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.
وشهدت قريتا جولقان وفقيران في ريف مدينة عفرين، في الـ16 من الشهر الجاري، اقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 5 مدنيين جراء تواصل الاقتتال بين الجماعات الإرهابية في ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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