وزير الشؤون الإسلامية السعودي: فاتورة كهرباء المساجد تستنزف ربع ميزانية الوزارة

وقال آل الشيخ: "إن فاتورة الكهرباء كبيرة على الوزارة وتستنزف ربع ميزانيتها إلا قليلا وكله إسراف في غير محله ونحن بصدد عمل ما يعين على ترشيدها ولن يكون ذلك مالم يكن تعاون من المواطن بحيث يحث المؤذن والإمام بإغلاق مالا حاجه إليه أو تبليغ الوزارة عبر الهاتف الموحد او أي مسؤول فيها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" الإلكترونية.

​وأضاف: "أقول للإمام والمؤذن هذه مسؤولية عظيمة فالله سيسألكم عن الإسراف والهدر وأنتم إن شاء الله قدوة حسنة في الحد من ذلك، ففاتورة الكهرباء يفترض أنها لا تستهلك 25 في المئة مما يأتينا الآن، إذ تكلف قرابة مليار ريال وهذه الزيادة الباهظة خسارة على جميع المواطنين وليس على الوزارة فحسب، فهذه أموال المواطنين".

وتابع: "لك أن تتصور كم من عمل مميز جبار يخدم المواطنين في بيوت الله كنا نعمله لو تم تقليص هذا المبلغ فأحث إخوتي المؤذنين والأئمة بالعناية بذلك أشد العناية وأهيب بإخواني المواطنين كل في حيه إذا وجدوا إهدارا أن ينبهوا الأئمة والمؤذنين أو يتصلوا على الرقم الموحد أو يرسلوا لي شخصيا إذا لم تصل رسالتهم لأي إدارة في الوزارة".

ورفض آل الشيخ أن يكون العمل التطوعي الخاص بالمساجد فوضويا أو عشوائيا، إذ "لن تكون مسألة التطوع في المساجد فوضى"، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت قبل فترة قرارا لتنظيم العمل التطوعي لخدمة بيوت الله في شتى المجالات، مبينا أنه باستطاعة أي شخص تقديم مشروعه دون أن يمكث أكثر من 3 ساعات للموافقة عليه، ليكون منظما ولحث منسوبي المساجد بالتعاون مع المتطوع في كل المجالات سواء النظافة أو الصيانة أو التعقيم أو الخدمة الاجتماعية، فالوزارة ترحب وتشكر وتدعو للمتطوعين بالتوفيق، بحسب الصحيفة.