تونس... إمكانية رفع الإجراءات الوقائية بحلول سبتمبر المقبل

وأوضح عبد المؤمن: ''رغم المؤشرات الإيجابية المسجلة سواء على المستوى الاقليمي، (الجزائر والمغرب الاقصى) وكذلك في أوروبا التي تشهد انخفاض تفشي الوباء فإن انتشار الفيروس مازال يشهد وتيرة متصاعدة بكل من القارة الأمريكية وجنوب أفريقيا وهو ما يؤكد تواصل مخاطر انتقال العدوى وتسربها إلى تونس"، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأكد معارضته بشدة عودة المهرجانات والفعاليات الثقافية والمسابقات الرياضية بحضور الجمهور، وضرورة إجراء مباريات بطولة كرة القدم بغياب الجمهور توقيا من مخاطر عدوى انتقال عدوى الفيروس.
وأعلنت تونس أنها لم تسجل منذ أيام أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، باستثناء 17 حالة وافدة من المملكة العربية السعودية، بينما تعاني دول العالم من تبعات انتشار الفيروس الذي حصد مئات الأرواح.
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