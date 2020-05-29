القوات المسلحة السودانية تنعى ضابطا "استشهد" فى مواجهات مع الجيش الأثيوبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت القوات المسلحة السودانية، وقائدها العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئاسة الأركان، النقيب كرم الدين إبراهيم شرف الدين .
وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إن النقيب كرم الدين ابراهيم "استشهد أمس الخميس، وهو يؤدي الواجب حماية لأرض السودان بمنطقة الفشقة (المتاخمة للحدود السودانية الاثيوبية) ببركة نورين".
وأضافت أن "الشهيد مثال لكل منسوبي القوات المسلحة الذين يقضون الأعياد في أطراف البلاد يحتضنون السلاح، ويقدمون أرواحهم فداء وتضحية في صمت دون صخب".
وتعهدت القوات المسلحة السودانية بأن "تحسم التفلتات وتبذل الدماء وترد من ظلم".
وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت مساء أمس أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الاثيوبى عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الاثيوبي، أسفرت عن "استشهاد" ضابط في الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما تُوفي طفل سوداني وجُرح مدنيون.
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