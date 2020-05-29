شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: ضبط 6 سيارات ومدرعة تابعة للأتراك ومقتل العشرات من ميليشيات الوفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى، ضبط 6 سيارات مسلحة ومدرعة تابعة للأتراك ولميليشيات الوفاق، ومقتل العشرات من عناصر المليشيات والمرتزقة، وإلقاء القبض على 17 آخرين فى عملية للجيش الوطنى الليبي، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، حذر من تكرار سيناريو سوريا فى ليبيا، وقال إن الوضع مقلق ومزعج للغاية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

Advertisements

ونظم مركز بروكسل الدولى مؤتمرا يناقش فيه تطورات الأزمة الليبية، وأكد المركز فى بيان له أن المؤتمر سيحث عن تفعيل دور أوروبى فى منع الأوضاع من الاستمرار فى التدهور والعمل على اعادة الاستقرار فى ليبيا، لافتا إلى أن المؤتمر سيوجه انتقادا كبيرا لدور تركيا فى خرق المعاهدات والاتفاقات الدولية بسبب دعم الميليشيات والتدخل العسكرى والاستخبارى المباشر فى ليبيا.

ومن المقرر أن يشارك متحدثون يمثلون المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى والأمم المتحدة وأهم المراكز البحثية والإنسانية أيضا بمشاركة وحضور المئات، بمشاركة عشرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الأبحاث والصحفيين والقنوات التليفزيونية وبعض وزارات الخارجية لدول فاعلة فى الملف الليبى حيث الاهتمام الكبير من قبل هؤلاء لمتابعة اعمال المؤتمر.