الجيش الليبي يدمر آليات عسكرية لحفتر قرب سرت

إسطنبول / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، تدمير عدة آليات عسكرية وتحييد عدد من عناصر ميليشا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، بمنطقتي الوشكة وبويرات الحسون قرب مدينة سرت الساحلية (غرب).

جاء تصريحات لعبد الهادي دراه الناطق باسم "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" التابعة للجيش الليبي، نقلتها قناة "فبراير" الليبية الخاصة.

وقال دراه في تصريحاته للقناة: "سرايا الهاون استهدفت مرصدين للعدو (مليشيا حفتر) في منطقتي بويرات الحسون والوشكة".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر عن تحييد عناصر من المليشيات الإرهابية وتدمير عدة آليات"، دون تفاصيل.

Advertisements

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.