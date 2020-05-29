هنية يحذر إسرائيل من محاولة فرض "مخططاتها الخبيثة" على القدس

محمد ماجد / الخليج 365

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الجمعة، إسرائيل من محاولة فرض ما سماه "مخططاتها الخبيثة" تجاه الفلسطينيين والمسجد الأقصى، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال هنية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "نحذر الاحتلال الصهيوني من محاولة فرض مخططاته الخبيثة مستغلا تداعيات فيروس كورونا لتمريرها".

وأضاف: "هذه المخططات لن تمر، ولن تُفرض على شعبنا وفي أرضنا ومقدساتنا".

ولفت إلى أن حركته "تتابع ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى، وخطوات إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها وتقسيم الحرم زمانيا ومكانيا".

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وأدان هنية "قرار الاحتلال إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى، ونعتبره انتهاكا جديدا للحق في العبادة وحرية الوصول إلى الحرم، وجزءا من محاولة تفريغه من المصلين".

وفي وقت سابق الجمعة، اعتقلت المخابرات الإسرائيلية الشيخ صبري، خطيب الأقصى، من منزله في القدس الشرقية، قبل أن تطلق سراحه لاحقا بعد تسليمه أمر إبعاد عن المسجد لمدة أسبوع.

ودعا هنية، الفلسطينيين إلى "الدفاع عن الأقصى بكل السبل والوسائل المتاحة، أمام الدعوات المتكررة من المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد المبارك".

وأشار إلى أن حركته "لن تمرر أي محاولة اقتحام للأقصى أو فرض وقائع فيه".

وطالب هنية، ملك الأردن عبد الله الثاني، وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية كافة، بتحمل المسؤولية الدينية والتاريخية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والتحرك في مختلف الاتجاهات لوقف المخططات الصهيونية ومنعها.

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