لبنان يمدد مهمة "يونيفيل" في الجنوب لعام واحد

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلنت الحكومة اللبناينة، الجمعة، موافقتها على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لمدة عام ينتهي في 31 أغسطس/ آب 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الإعلام​ اللبنانية منال عبد الصمد، عقب انتهاء اجتماع ​مجلس الوزراء​ في ال​قصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.

وقالت عبد الصمد إن "مجلس الوزراء وافق على طلب ​وزير الخارجية نصيف حتّي، بتمديد ولاية ​قوات حفظ السلام​ (يونيفيل​) العاملة في ​جنوب لبنان،​ لمدة سنة تنتهي في 31 آب (أغسطس) 2021".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر نفسه من العام الجاري للموافقة على طلب الحكومة اللبناينة تمديد ولاية "يونيفيل".

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و"يونيفيل"؛ هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت قوات "يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، منذ العام الماضي، حين سقطت طائرتان "مسيرتان" إسرائيليتان، في الضاحية الجنوبية وانفجار إحداهما.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق القرارات الدولية، وقال رئيسه ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات تخالف القرار 1701، وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.