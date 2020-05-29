في أعلى حصيلة يومية.. اليمن يسجل 8 وفيات بكورونا

اليمن/ الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، تسجيل 8 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية)، في تغريدة عبر تويتر، إنها سجلت 4 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لأشخاص لم يتم رصد إصابتهم سابقا.

وأشارت أنها سجلت 4 إصابات أخرى لأشخاص أصيبوا في أوقات سابقة بالفيروس.

كما أعلنت اللجنة أنها رصدت إصابة واحدة بالوباء، ما يرفع إجمالي الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى 283، بينها 65 وفاة، و11 حالة تعاف.

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وكان الحوثيون أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

والخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، إن اليمن "أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا".

وذكر غوتيريش، أن "نسبة الوفيات من إجمالي المصابين بكورونا في اليمن تصل لأكثر من 17 بالمئة، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره".

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي القوات الموالية للحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانبة بالعالم، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارًا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة فيروس كورونا.

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