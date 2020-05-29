ألمانيا تؤكد ضرورة الحوار مع الصين بشأن هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، إن أفضل وسيلة للتأثير على الصين فيما يخص هونج كونج تتمثل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً موحداً في الرد، وأن يواصل الحوار مع بكين.

ورداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات قال ماس للصحفيين: «أعتقد أن الماضي أثبت أن من المهم قبل أي شيء إجراء حوار مع الصين يطرح فيه الاتحاد الأوروبي قضاياه ومبادئه بشكل موحد، ثم نرى إلى أين يقود هذا الحوار».