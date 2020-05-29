شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد ضرورة الحوار مع الصين بشأن هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة، إن أفضل وسيلة للتأثير على الصين فيما يخص هونج كونج تتمثل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً موحداً في الرد، وأن يواصل الحوار مع بكين.
ورداً على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات قال ماس للصحفيين: «أعتقد أن الماضي أثبت أن من المهم قبل أي شيء إجراء حوار مع الصين يطرح فيه الاتحاد الأوروبي قضاياه ومبادئه بشكل موحد، ثم نرى إلى أين يقود هذا الحوار».
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تؤكد ضرورة الحوار مع الصين بشأن هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.