روسنفت الروسية تقول إنها ستفي بالتزامات إمدادات النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، الجمعة، إنها ستفي بالتزاماتها لتوريد النفط ومنتجاته إلى المشترين المحليين والأجانب، بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة تواجه مشكلات في الوفاء ببعض عقودها.

وأبلغت أربعة مصادر رويترز، الخميس، أن روسنفت لا تجد ما يكفي من الخام لشحنه إلى مشترين تربطهم بها عقود إمداد طويلة الأجل، مما يجعل من الصعب على الشركة الروسية مواصلة تخفيضات إنتاج النفط القياسية لما بعد يونيو/ حزيران.