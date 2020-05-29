أسهم أوروبا تتراجع.. وترقب لرد فعل ترامب إزاء الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة إذ حول المتعاملون في السوق تركيزهم إلى رد فعل واشنطن على موافقة البرلمان الصيني على قانون للأمن القومي لهونج كونج، لكن المؤشرات الرئيسية تتجه لاختتام مايو/ أيار على مكاسب قوية.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.9 في المئة، فيما من المقرر أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطوات سياسته التي قد تؤدي لتصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها الانخفاض بنزول مؤشرها 2.5 في المئة، بينما تراجع مؤشرا قطاعي السفر والترفيه والبنوك أكثر من اثنين في المئة لكل منهما.

لكن الآمال في تعافٍ اقتصادي عالمي مع إطلاق صانعي السياسات لبرامج تحفيز وخروج عدة دول من إجراءات العزل العام وضعت المؤشر ستوكس 600 على مسار تحقيق مكسب شهري بنسبة 3.6 في المئة.

وانخفض سهم هوجو بوس 4.4 في المئة بعد أن خفض جيفريز توصيته للسهم إلى «احتفاظ» بينما تراجع سهم رينو 4.5 في المئة بفعل أنباء عن أنها دشنت محادثات مع نقابات عمال لإعادة هيكلة عدة مصانع للسيارات في فرنسا وتأكيدها خطة لخفض 15 ألف وظيفة عالمياً.

وقفز سهم شركة صناعة القهوة جيه.دي.إي بيتس، إحدى الشركات الكبيرة القليلة التي طرحت أسهمها خلال أزمة فيروس كورونا، 11.3 في المئة عند بدء التداول على السهم في يورونكست في أمستردام.