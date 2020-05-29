شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوعد بالتصدي لأي تحرك أمريكي يتعلق بهونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين الجمعة إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها وقامت بتحرك رداً على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج والذي أقره البرلمان الصيني أمس الخميس.

وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان بهذه التصريحات في الإيجاز الصحفي اليومي. وقال تشاو إن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا رداً على بيان مشترك أصدرته الدول الأربع ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون.

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