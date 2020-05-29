شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلاحق منصات التواصل بـ «أمر تنفيذي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعدها بالحد من حصانتها، وأنه لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية، بعدما مارست بحد وصفه «نشاطاً سياسياً». وقال الرئيس الأمريكي إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لديها سلطة لا حدود لها، وأنها باتت «ثرية بما فيه الكفاية»، وتعهد ترامب بالتنسيق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لتلك المنصات.

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