حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * انضم الشاعر الإماراتي علي الخوار مؤخراً إلى تطبيق «تيك توك» والذي جذب عدداً كبيراً من المشاهير خلال الشهور الماضية، ونشر الخوار، عبر حسابه على «إنستجرام» حسابه الجديد على التطبيق، وطالب متابعيه بالانضمام إلى صفحته وإضافته والتفاعل معه.

* شارك الفنان مرعي الحليان متابعيه عبر «إنستجرام» صورة لمدينة دبي الساحرة معلقاً «مدينتي الجميلة.. حاضنة الحضارات والثقافات والرقي والتقدم»، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه بمجرد نشرها.

* لاقى فيديو نشره الفنان أحمد الجسمي عبر حساباته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب متابعيه، وظهر في المقطع أثناء وضع مكياج شخصية «صوغان» الذي أداها في مسلسل «بنت صوغان»، وعلق الجسمي «في المكياج أثناء تركيب لحية صوغان».

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* كسرت أغنية المطرب ماجد المهندس «شكراً» الذي طرحها أول أيام العيد حاجز 5 ملايين مشاهدة، وتربعت على صدارة المشاهدات في إصدارات عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات الشاعر ساجي وألحان أحمد الهرمي.

* حصدت صورة للمطرب عاصي الحلاني مع ابنته المطربة ماريتا إعجاب مئات الآلاف من المتابعين، وظهر في الصورة مع ابنته في طفولتها، وعلق «من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء».

* شارك الفنان السعودي عبد المحسن النمر متابعيه عبر «إنستجرام» صورة الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل «وساوس» وهو أول مسلسل سعودي نسخة أصلية على تطبيق «نيتفليكس»، وعلق النمر «المسلسل التشويقي وساوس من إخراج هناء العميل، وتأليف رولان حسن، وبمشاركة العديد من النجوم موعدنا 11 يونيو/حزيران المقبل على نيتفلكس كنسخة أصلية».