شكرا لقرائتكم خبر عن «ريل سينما» تفتتح«درايف-إن» في دبي مول غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ريل سينما»، التابعة لشركة إعمار للترفيه، أمس الخميس، عن إطلاق أولى تجاربها السينمائية في الهواء الطلق؛ وذلك من خلال سينما السيارات «درايف-إن» في دبي مول ابتداء من يوم غد. تقع السينما الجديدة في موقف السيارات على سطح مبنى دبي مول الجديد، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة ريل سينما وتمنح جمهور السينما في دبي تجربة مشاهدة أقوى الأفلام العالمية على شاشة كبيرة فاخرة وهم داخل سياراتهم، مع إطلالة مشهدية رائعة على برج خليفة، ومع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لحكومة الإمارات حول متطلبات التباعد الاجتماعي.
من خلال سينما السيارات «درايف-إن» في دبي مول زعبيل، توفّر ريل سينما تجربة سينمائية مثالية تجمع بين السلامة والمستوى الرفيع من التميّز مع أعلى معايير الخدمة. بدءاً من لحظة الوصول؛ حيث سيقوم موظفو ريل سينما بإرشاد السيارات إلى الموقف المخصص لكلّ منها من دون أن اتصال شخصي على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر «ريل سينما» تفتتح«درايف-إن» في دبي مول غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.