«ريل سينما» تفتتح«درايف-إن» في دبي مول غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ريل سينما»، التابعة لشركة إعمار للترفيه، أمس الخميس، عن إطلاق أولى تجاربها السينمائية في الهواء الطلق؛ وذلك من خلال سينما السيارات «درايف-إن» في دبي مول ابتداء من يوم غد. تقع السينما الجديدة في موقف السيارات على سطح مبنى دبي مول الجديد، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة ريل سينما وتمنح جمهور السينما في دبي تجربة مشاهدة أقوى الأفلام العالمية على شاشة كبيرة فاخرة وهم داخل سياراتهم، مع إطلالة مشهدية رائعة على برج خليفة، ومع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لحكومة الإمارات حول متطلبات التباعد الاجتماعي.

من خلال سينما السيارات «درايف-إن» في دبي مول زعبيل، توفّر ريل سينما تجربة سينمائية مثالية تجمع بين السلامة والمستوى الرفيع من التميّز مع أعلى معايير الخدمة. بدءاً من لحظة الوصول؛ حيث سيقوم موظفو ريل سينما بإرشاد السيارات إلى الموقف المخصص لكلّ منها من دون أن اتصال شخصي على الإطلاق.