شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز المسلم: حمد بن سوقان شاعر الذاكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
تناول الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث في برنامجه «شدو الحروف» الشاعر حمد بن سوقان قائلاً: «من شعراء الزمن الجميل وهو شخصية بارزة في تاريخنا، وأحد الذين رافقوا حكامها سنوات طويلة قبل الاتحاد وبعده، وتعتبر ذاكرته، سجلاً مهماً، حيث شهد الكثير من الأحداث في دولة الإمارات ومراحل بنائها».
وأضاف المسلم: «ولد ابن سوقان في دبي عام 1924 وما زال حتى الآن يبدع بكتابة الشعر وينثر عبق أريجه في جميع أرجاء الإمارات، وقد ارتبط شعره بالطبيعة، وتأثر بها كثيراً بشعره وصورها أجمل تصوير في قصائده».
كتب ابن سوقان في الحكمة والموعظة ولم يكتف بالشعر الوجداني والغزل والوصف، بل كتب أجمل قصائده من خلال مواكبته لأحداث كثيرة مر فيها بحياته.
وتناول الدكتور المسلم الحديث عن مساجلاته العديدة مع شعراء جيله والشعراء الشباب، ومن أهم مساجلاته ما كانت بينه وبين المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
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