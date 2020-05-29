وينص قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، على أن يلتزم بارتداء الكمامات كل من العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
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وكان موقع "مصراوي" قد نقل عن مصدر في هيئة السكك الحديدية، قوله إنه سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء، بشأن ارتداء الكمامة إجباريا بدءا من يوم غد السبت.
وقال المصدر: "لن يتم السماح بركوب القطارات عقب استئناف حركة القطارات، التي توقفت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بقرار رئيس الوزراء، إلا بعد ارتداء الكمامة"، وأوضح أنه سيتم توقيع عقوبات مغلظة على المخالفين.
ومن المقرر أن تستأنف حركة المواصلات والنقل العام في مصر، يوم غد السبت، بعد توقفها لنحو أسبوع كامل ضمن إجراءات احترازية مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... بدء تفعيل قرار "ارتداء الكمامة" وتحديد غرامة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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