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تحذيرات من تأثر مدن سعودية بالمنخفض المداري العميق

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توقع زياد الجهني، خبير الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتأثر المدن الحدودية مثل الخرخير بشكل غير مباشر بالمنخفض المداري.

© REUTERS / Yasser Bakhsh

وكتب الجهني عبر حسابه بموقع "تويتر"، "صور ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر مدى ضخامة السحب الممطرة المصاحبة للمنخفض المداري، التي تؤثر الآن على ساحل سلطنة عُمان".

وأشار الخبير المناخي السعودي إلى امتداد تأثير تلك الحالة لاحقا على الداخل اليمني.

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وتابع "لا يُستبعد تأثر المدن السعودية الحدودية مثل الخرخير بشكل غير مباشر من خلال تدفق بعض السحب الرعدية الممطرة".

وأضاف الجهني أن "المنخفض المداري العميق لا يزال تأثيره مستمرًا على سواحل عُمان واليمن، وستكون ذروة وقوة الحالة هذه الليلة وصباح الغد".

وأوضح أن "تلك الحالة المدارية سوف تساعد بضخ رطوبة جيدة، تستفيد منها لاحقًا المرتفعات الجنوبية والغربية".

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