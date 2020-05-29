الإمارات... قرار جديد بشأن حظر التجوال

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه سيبدأ حظر التجول الذي يسمى "برنامج التعقيم الوطني" في العاشرة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا ابتداء من غد السبت، بينما كان يبدأ في الثامنة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا.

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وأشارت إلى أن قرار التخفيض جاء في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجارية وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة.

ومن المقرر أن يتم الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

وشددت وزارتي الصحة والداخلية وهيئة الطوارئ والأزمات على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة "متران" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

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وحثت الوزارتان أفراد المجتمع كافة، الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة، والذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين وسلامة المجتمع.

ووجهت الوزارتان المواطنين بالتقيد بالإجراءات المتبعة ذات الصلة وفي مقدمتها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة، كما تم الإعلان عنها مسبقاً والأخذ بالاعتبار الإرشادات والنصائح الصحية.