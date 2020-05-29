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رغم العودة للعمل... "الصحة الأردنية" تدعو الموظفين المدخنين إلى البقاء في المنزل

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يأتي ذلك في سياق تأكيد الوزارة على ضرورة مراعاة الاعتبارات العامة والشروط الصحية لمنع انتقال العدوى وانتشار المستجد، في ظل قرار الحكومة الأردنية بعودة العمل بمؤسسات القطاع والمحاكم وغيرها من القطاعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الهاشمية".

© Sputnik . Mohammad Damour

وشددت الصحة الأردنية على ضرورة التزام  الإدارات والموظفين والمراجعين بالدليل الإرشادي الذي أعلنته الحكومة للعودة للعمل، واتباع جملة من الإرشادات الصحية حفاظاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء الفيروس والتي من شأنها التقليل من فرص انتقاله.

وبينت وزارة الصحة خلال التعليمات التي نشرتها، اليوم الجمعة، ضمن الحملة التوعوية المستمرة، أن الأشخاص الأكثر عرضة هم المصابون بأمراض القلب كضغط الدم ومرضى السرطان وأصحاب المناعة الضعيفة والمدخنين، داعية إياهم لمراعاة البقاء في المنزل وتجنب الخروج والاختلاط قدر المستطاع.

وتنص التعليمات على دعوة الموظفين إلى الإسراع في طلب المغادرات والإجازات في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أو عند الشعور بالتعب والمرض، وكذلك إبلاغ الإدارة عن أية أعراض تنفسية لزميل أو أكثر في العمل.

وأشارت التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمساحات المتاحة داخل أماكن العمل ومراعاة عدم الاكتظاظ فيها، فيما أكدت أهمية التوعية بالدوام المرن وتوضيحه للموظفين، مع مراعاة الأوضاع الصحية للموظفين.

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