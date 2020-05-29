يأتي ذلك في سياق تأكيد الوزارة على ضرورة مراعاة الاعتبارات العامة والشروط الصحية لمنع انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل قرار الحكومة الأردنية بعودة العمل بمؤسسات القطاع والمحاكم وغيرها من القطاعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الهاشمية".
© Sputnik . Mohammad Damour
وبينت وزارة الصحة خلال التعليمات التي نشرتها، اليوم الجمعة، ضمن الحملة التوعوية المستمرة، أن الأشخاص الأكثر عرضة هم المصابون بأمراض القلب كضغط الدم ومرضى السرطان وأصحاب المناعة الضعيفة والمدخنين، داعية إياهم لمراعاة البقاء في المنزل وتجنب الخروج والاختلاط قدر المستطاع.
وتنص التعليمات على دعوة الموظفين إلى الإسراع في طلب المغادرات والإجازات في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا أو عند الشعور بالتعب والمرض، وكذلك إبلاغ الإدارة عن أية أعراض تنفسية لزميل أو أكثر في العمل.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمساحات المتاحة داخل أماكن العمل ومراعاة عدم الاكتظاظ فيها، فيما أكدت أهمية التوعية بالدوام المرن وتوضيحه للموظفين، مع مراعاة الأوضاع الصحية للموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم العودة للعمل... "الصحة الأردنية" تدعو الموظفين المدخنين إلى البقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.