شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تخفض حظر التجول لمكافحة كورونا ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات، إن السلطات تعتزم تخفيض ساعات الحظر الليلى ابتداء من غد السبت الذى يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد بواقع ساعتين. Advertisements وسيبدأ حظر التجول الذى يسمى "برنامج التعقيم الوطني" فى العاشرة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا ابتداء من غد السبت، بينما كان يبدأ فى الثامنة مساء ويستمر إلى السادسة صباحا، وسجلت الإمارات 33170 حالة إصابة و260 حالة وفاة بالمرض.

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