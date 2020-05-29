الجيش الليبي يسيطر على تمركزات مهمة بمحيط مطار طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن قواته تطارد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في محيط مطار طرابلس، وتمكنت من السيطرة على تمركزات مهمة.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر حسابه على فيسبوك.

وقال قنونو: "قواتنا البطلة تُطارد مليشيا حفتر الإرهابية في محيط مطار طرابلس، وتسيطر على تمركزات مهمة ومتقدمة في طوق المطار"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش تقدمه في مناطق جنوبي طرابلس.

إذ أعلن الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، في وقت سابق الجمعة، بسط السيطرة على حي "الكايخ" المحيط بمنطقة قصر بن غشير.

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وأضاف المجعي، للأناضول، أن "السيطرة على منطقة قصر بن غشير باتت قريبة".

وأكد أن السيطرة على قصر بن غشير، تعني انهيار محاور جنوب طرابلس بالكامل، باعتبارها شريان الحياة لمليشيا حفتر.

و"قصر بن غشير" تبعد عن طرابلس حوالي (26 كم)، وتعتبر إحدى المناطق الرئيسية التي تعتمد عليها مليشيا حفتر، لإمداد عناصرها في محاور القتال جنوب العاصمة.‎

ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.