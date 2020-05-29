تحييد إرهابييْن في غارة تركية ضد "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الإنفصالية شمالي العراق.

وأفاد بيان نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها على "توتير"، أنه بفضل جهود الاستطلاع تم رصد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" في منطقة "جارا" شمالي العراق.

وأضاف البيان أن سلاح الجو شن غارة جوية في المنطقة أسفرت عن تحييد الإرهابيين.

Advertisements

وأكدت الوزارة أن العمليات ضد "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.