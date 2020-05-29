شانلي أورفة/الخليج 365
بدأت مديرية نفوس مدينة "تل أبيض" السورية الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام"، استئناف العمل من جديد.
وبحسب بيان اصدرته ولاية شانلي أورفة التركية الجمعة، بدأت مديرية النفوس بالمدينة، العمل من جديد، بالتعاون مع المركز السوري للدعم والتنسيق.
وتشرف مديرية النفوس في المدينة على استصدار الهويات الشخصية بعد فترة وجيزة من التقدم للحصول عليها، وتسجيل المواليد والوفيات والإقامات.
وأعرب المسؤول عن تسيير أعمال مديرية النفوس، غازي الحسن، عن شكره للجهود التي قدمتها تركيا من أجل إعادة المديرية للعمل من جديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم تركي.. مديرية نفوس "تل أبيض" السورية تستأنف عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.