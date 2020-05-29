بدعم تركي.. مديرية نفوس "تل أبيض" السورية تستأنف عملها

شانلي أورفة/الخليج 365

بدأت مديرية نفوس مدينة "تل أبيض" السورية الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام"، استئناف العمل من جديد.

وبحسب بيان اصدرته ولاية شانلي أورفة التركية الجمعة، بدأت مديرية النفوس بالمدينة، العمل من جديد، بالتعاون مع المركز السوري للدعم والتنسيق.

وتشرف مديرية النفوس في المدينة على استصدار الهويات الشخصية بعد فترة وجيزة من التقدم للحصول عليها، وتسجيل المواليد والوفيات والإقامات.

وأعرب المسؤول عن تسيير أعمال مديرية النفوس، غازي الحسن، عن شكره للجهود التي قدمتها تركيا من أجل إعادة المديرية للعمل من جديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.