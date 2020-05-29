بوتين يوجه بتخصيص مزيد من المساحات للجيش الروسي بسوريا

موسكو/ الخليج 365
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجيهاً لوزارتي الخارجية والدفاع، من أجل تخصيص مزيد من العقارات والمساحات البحرية للجيش الروسي في سوريا.
ووفقاً لقرار نشره نظام المعلومات القانونية للدولة الروسية، الجمعة، فإن بوتين كلف وزارتي الدفاع والخارجية بالتفاوض مع المسؤولين السوريين بخصوص تخصيص مزيد من العقارات والمساحات البحرية للقوات الروسية في سوريا.
وبحسب القرار طلب بوتين إجراء المفاوضات في إطار الاتفاق المبرم بين موسكو ودمشق في العام 2015.
يذكر أن الحكومة الروسية ونظام دمشق وقعا اتفاقاً في 26 آب/أغسطس 2015 تضمن تخصيص قاعدة حميميم للطائرات الروسية والجنود الروس إلى أجل غير مسمى، دون دفع أجور لسوريا.
كما تمتلك روسيا قاعدة طرطوس البحرية الساحلية في سوريا أيضاَالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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