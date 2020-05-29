نائب: العراق طلب من الكويت تأجيل سداد بقية تعويضات الحرب

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

كشف النائب العراقي حنين قدو، الجمعة، أن بغداد طلبت من الكويت تأجيل سداد 3.7 مليارات دولار، باقي تعويضات حرب الخليج المستحقة عليها.

وفي تصريح للأناضول، قال قدو، وهو عضو في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، إن "اللجنة المالية في البرلمان اقترحت على الحكومة طلب تأجيل السداد بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق".

وأضاف قدو أن الحكومة التي يرأس وزرائها مصطفى الكاظمي "قدمت طلبا بذلك، وننتظر رد الجانب الكويتي".

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.

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ودفع العراق حتى الآن 48.7 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.

وقضى القرار بأن يودع العراق نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

وجاء طلب العراق بتأجيل سداد تعويضات الكويت العام الجاري في ظل تعثر الوضع الاقتصادي للبلاد، إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويعتمد العراق على نحو 98 بالمائة من إيراداته السنوية على تصدير النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.