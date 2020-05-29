كورونا.. إصابة اثنين من بعثة "يوناميد" غربي السودان

دارفور / بهرام مصطفى / الخليج 365

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور غربي السودان "يوناميد"، الجمعة، إصابة اثنين من أفرادها بفيروس كورونا.

وقالت "يوناميد" في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن اثنين من أفراد البعثة المصابين بكورونا، كانا على متن طائرة في رحلة غير اعتيادية من قاعدتها اللوجستية بالفاشر (مركز ولاية شمال دارفور) إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضحت أن الإصابتين ثبتتا عند إجراء فحص لهما من قبل السلطات الصحية الكينية، عقب وصولهما مطار "جومو كينياتا" الدولي بالعاصمة نيروبي.

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وأشار البيان إلى أن الطائرة كانت تحمل على متنها 14 راكبا من العاملين بـ"يوناميد"، وفريق تابع للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية.

ولفت إلى أن البعثة "على تواصل مكثف مع السلطات الكينية في نيروبي لضمان تلقي المصابين كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة المتاحة".

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

وحتى الخميس، سجل السودان 4 آلاف و346 إصابة بكورونا، بينها 195 وفاة، و975 حالة تعاف.

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