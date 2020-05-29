العراق.. مقتل 2 من "داعش" واعتقال 3 في ديالى وكركوك

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، مقتل إرهابيين اثنين من "داعش" واعتقال 3 آخرين، بينهم اثنين من قيادات التنظيم، في عمليتين منفصلتين بمحافظتي ديالى (شرق) وكركوك (شمال).

وفي بيان، قالت فرقة الرد السريع التابعة للداخلية، إنها "اعتقلت ما يسمى بمعاون والي تلعفر ومساعده في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد تمكنهما من الدخول إلى المحافظة بهويات مزورة".

ولم تكشف فرقة الرد السريع تفاصيل عن هوية المعتقل وتدرجه في تنظيم "داعش".

من جهتها، ذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، أن "قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر تمكنت من قتل إرهابيين إثنين من داعش، بعد نصب كمين محكم لهما في ديالى".

وأضاف البيان أن القوة "دمرت كذلك ثلاثة مواقع لتنظيم داعش بناحية بهرز جنوبي ديالى".

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فيما قال الرائد جميل العبيدي، بالفرقة الخامسة بالجيش في ديالى، للأناضول، إن "قياديا في تنظيم داعش تم اعتقاله خلال عملية عسكرية مشتركة شمالي المحافظة".

وأضاف العبيدي، أن ذلك "جاء خلال شن قوات الجيش عملية عسكرية واسعة ضد معاقل مسلحي تنظيم داعش في محيط بحيرة حمرين شمالي المحافظة".

وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التهيئة لعملية عسكرية يشارك فيها الجيش والحشد الشعبي لإجتثاث تنظيم "داعش" من البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق، عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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