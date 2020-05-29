استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي وسط الضفة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365



استشهد فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد قواته، وسط الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرنوت"، أن "الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية دهس، قُتل"، دون صدور تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق النار تجاه سائق مركبة فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس لمجموعة من جنوده، وسط الضفة.

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وقال الجيش في بيان: "وردت قبل قليل تقارير عن محاولة فلسطيني تنفيذ عملية دهس قرب عين ماء في منطقة رام الله".

وزعم أن "المنفذ حاول دهس عدد من الجنود المتواجدين بالمنطقة"، مشيرا إلى أن قواته ردت بإطلاق النار على المنفذ، فيما أكد عدم وقوع أي إصابات في صفوف قواته.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الفلسطيني الذي تم إطلاق النار عليه، كما لم يتطرق إلى حالته الصحية.

ولم يصدر أي تعقيب من الجانب الفلسطيني حول الحادث حتى الساعة (16.00) ت.غ.

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