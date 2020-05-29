لجنة شعبية: إسرائيل "بدأت بالفعل" بضم أراض فلسطينية

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

اعتبرت لجنة شعبية فلسطينية، أن خطوات ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية "بدأت بالفعل".

جاء ذلك لسان رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة جمال الخضري، ووصلت للأناضول نسخة منه.

وقال الخضري، إن "إسرائيل تفرض وقائع على الأرض من خلال جراءات متعددة تشمل الاعتداء والتجريف ومصادرة الأراضي لتصبح حقائق".

وأضاف الخضري، أن إسرائيل "تراهن على عنصر الوقت لإتمام خططها، بدعم أمريكي لا محدود".

واتهم تل أبيب وواشنطن، بممارسة ما وصفه "بكي الوعي من خلال تمهيد إعلامي لما هو قادم من خطوات".

ودعا الخضري، إلى "اتخاذ خطوات فلسطينية عملية يكون لها انعكاس على الأرض، وتشكل قوة مانعة لكل خطوات الضم والاستيطان وسلب الأراضي".

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كما دعا إلى "موقف عربي واضح يرفض بشدة كل الخطوات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا الهادفة إلى نزع الأراضي الفلسطينية من أصحابها".

وطالب الخضري، "بمواجهة دولية لتلك الخطوات باعتبارها تتناقض تماما مع القانون الدولي، وكل مقررات الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" المحلية نشرتها اليوم، إن "إسرائيل ستفرض سيادتها على 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة في الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

وردا على الخطوة الإسرائيلية أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.