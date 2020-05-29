كورونا.. 17 وفاة بالسعودية و9 بالكويت وكو2 بالإمارات

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الجمعة، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت الكويت 9 حالات والإمارات اثنتين.

في السعودية، سجلت وزارة الصحة في بيان، 17 وفاة، وألفاً و581 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 81 ألفا و766، بينها 458 وفاة، و57 ألفا و13 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 9 وفيات، و1072 إصابة.

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وأشارت الوزارة إلى أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 25 ألفا و184، بينها 194 وفاة، و9 آلاف و273 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاتين، و638 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 33 ألفا و170، بينها 260 وفاة، و17 ألفا و97 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 5 ملايين و943 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 362 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و607 آلاف، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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