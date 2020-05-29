تونس.. إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية نحو أوروبا

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365



أعلن الحرس التونسي، الجمعة، إحباط محاولات طالبي لجوء لاجتياز حدود البلاد البحرية نحو سواحل أوروبا، في 3 عمليات منفصلة.

وقال الناطق باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه جرى خلال العمليات الثلاث توقيف 119 شخصا بينهم 84 ينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.



وأوضح الجبالي، أن من بين هؤلاء 25 تونسيا بينهم فتاة، تم ضبطهم على متن مركب قبالة سواحل مدينة منزل تميم، التابعة لمحافظة نابل، شرقي البلاد.



وأضاف أنه جرى كذلك "ضبط 8 تونسيين كانوا متجهين إلى سواحل نابل لاستقلال مركب بهدف اجتياز الحدود".



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وبحسب الجبالي، "جرى كذلك ضبط 84 إفريقيا من بلدان جنوب الصحراء بينهم 35 امرأة و7 أطفال، إضافة لتونسيين اثنين كانوا يعتزمون استقلال مركب من صفاقس (جنوب)، لاجتياز الحدود البحرية تجاه أوروبا".



ورغم مخاطر فيروس كورونا وتشديد الرقابة الأمنية في تونس، إلا أن تونس تسجل في هذه الفترة تفاقما في ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو سواحل إيطاليا.



ووفق أرقام رسمية، فإن أكثر من 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطرق غير نظامية في 2011، نحو السواحل الإيطالية.

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