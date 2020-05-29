الجيش الليبي يسيطر على حي "الكايخ" المحيط بـ"قصر بن غشير"

وليد عبد الله/ الاناضول



أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، بسط سيطرتها على حي "الكايخ" المحيط بمنطقة قصر بن غشير، جنوبي العاصمة طرابلس.



وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب"، للأناضول، إن قواتهم تمكنت من بسط السيطرة على حي "الكايخ"، المحيط بمنطقة قصر بن غشير.



وأضاف المجعي أن "السيطرة على منطقة قصر بن غشير باتت قريبة".



وأكد المتحدث العسكري، أن السيطرة على قصر بن غشير، تعني انهيار محاور جنوب طرابلس بالكامل، باعتبارها شريان الحياة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



Advertisements

و"قصر بن غشير" تبعد عن طرابلس حوالي (26 كم) وتعتبر أحد المناطق الرئيسية التي تعتمد عليها مليشيا حفتر لإمداد عناصرها في محاور القتال جنوب طرابلس.‎



ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.



وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).



وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.