الرياض.. وفاة شخص وإصابة ٣ إثر تصادم «جيب» وصهريج في صحراء «نفود السر» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وقع حادث تصادم مؤلم وغريب بين مركبة من نوع “جيب” وشاحنة “صهريج مياه”، أمس الخميس، في صحراء نفود السر شمال ساجر بمنطقة الرياض. وأظهر مقطع فيديو وثقه شهود عيان وتناقله مغردون على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، التصادم العنيف بين الشاحنة والمركبة التي تضررت بشكل كامل. Advertisements وأسفر الحادث المروري عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين كانوا يستقلون المركبة الجيب، فيما لم يُصب قائد الصهريج بأي أذى. من جانبها، باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر في محافظة ساجر الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى وثيلان.

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