شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 88 يوماً من ظهور «كورونا» بالمملكة.. «عفيف» تُسجل أول حالة مصابة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت محافظة عفيف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد 88 يوماً من ظهور الفيروس في المملكة، وتحديداً في 2 مارس الماضي.

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وذكرت مصادر أن الحالة لرجل في العقد السادس من العمر، وقد أدخل للمستشفى منذ عدة أيام تحت العزل حين وصوله احترازياً وإبلاغه وأسرته بالاحتياطات اللازمة، حتى تأكدت إصابته بالفيروس.