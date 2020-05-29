شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 88 يوماً من ظهور «كورونا» بالمملكة.. «عفيف» تُسجل أول حالة مصابة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجلت محافظة عفيف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد 88 يوماً من ظهور الفيروس في المملكة، وتحديداً في 2 مارس الماضي.
وذكرت مصادر أن الحالة لرجل في العقد السادس من العمر، وقد أدخل للمستشفى منذ عدة أيام تحت العزل حين وصوله احترازياً وإبلاغه وأسرته بالاحتياطات اللازمة، حتى تأكدت إصابته بالفيروس.
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