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بعد 88 يوماً من ظهور «كورونا» بالمملكة.. «عفيف» تُسجل أول حالة مصابة بالفيروس

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت محافظة عفيف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد 88 يوماً من ظهور الفيروس في المملكة، وتحديداً في 2 مارس الماضي.

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وذكرت مصادر أن الحالة لرجل في العقد السادس من العمر، وقد أدخل للمستشفى منذ عدة أيام تحت العزل حين وصوله احترازياً وإبلاغه وأسرته بالاحتياطات اللازمة، حتى تأكدت إصابته بالفيروس.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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