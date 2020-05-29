شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «التعليم» بشأن الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرَّرت “وزارة التعليم”، إعفاء الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والحوامل من مباشرة أعمالهم يوم الأحد القادم مع بدء عودة موظفي الدولة عقب تعليق العمل بعد جائحة فايروس كورونا.

وأوضحت “التعليم” في الدليل الاسترشادي للعودة لمقرات العمل الذي أصدرته، أنها ستمنح الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والتنفس إجازات مرضية.

Advertisements

وأكدت الوزارة، أنه يتعين على المعفيين من العمل إثبات ظروفهم الصحية مع الالتزام بالعمل عن بعد أو الحضور عند الطلب مع تفعيل نظام الورديات في العمل للحد من كثرة الموظفين وتجمعهم وتوفير البيئة الصحية الآمنة.

وأشارت “التعليم” إلى أن ساعات العمل في نظام الورديات سبع ساعات في النهار وست ساعات في المساء وتبديل الموظفين بين الفترات بما تقتضيه مصلحة العمل.

وذكرت الوزارة، أن نسبة الحضور ستكون اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 50%؜ من الموظفين، ويوم الخامس عشر من شوال 75%؜، ويوم 22 شوال يكون الحضور 100%؜.