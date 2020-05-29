شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: توفير بدائل في حال عدم امتلاك أجهزة لأداء الاختبار التحصيلي عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، أنه سيتم توفير بدائل للطلاب الذين لا يمتلكون أجهزة لأداء الاختبار التحصيلي عن بعد.

جاء ذلك ردًا على سؤال طالب ورد إلى حساب “خدمة المستفيدين” التابع لـ”تقويم التعليم” على “تويتر”، قال فيه: “أنا صارت لي ظروف وأريد أن أختبر في المقر؟”.

وأجاب حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “من لا يملك جهاز سيتم توفير بدائل له لتقديم الاختبار وسيتم الإعلان عن ذلك، تابع حسابات الهيئة، والكل سيختبر فلا تقلقون”.